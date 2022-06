W sercu Gór Izerskich powstają niepowtarzalne witraże. Pracownia witraży "Antoniów" to miejsce niezwykłe

Jak wspominają państwo Chlebowscy dalej nastąpiły lata żmudnej pracy, przełamywania własnych ograniczeń i niekończącej się nauki. I tak do dzisiaj, otwierają następne "drzwi", a za nimi są do odkrycia kolejne witrażowe tajemnice. Niekończący się, fascynujący proces.

- Od początku przyjęliśmy formułę pracowni autorskiej. Wszystkie prace powstają na zamówienie, do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Projektujemy i tworzymy witraże, lampy, obiekty oświetleniowe i mozaiki szklane. Osobnym, znaczącym rozdziałem są renowacje. Pracownia posiada uprawnienia do pracy przy zabytkowych witrażach- i jak zaznacza pani Beata każde zamówienie to kolejne wyzwanie. - Podejmujemy każdy powierzony temat. Oczywiście jego interpretacja, sposób w jaki zamienimy go w witraż jest już wyłącznie pracą z wyobraźnią . Antoniów, Góry Izerskie, przyroda, cisza, pory roku, to wszystko z czym na co dzień tutaj żyjemy sprzyja przemyśleniom i nieograniczonej wyobraźni.