W sobotę rusza 44. Bieg Piastów - Festiwal Narciarstwa Biegowego

Budowa nowego ośrodka na Polanie Jakuszyckie zajmuje wprawdzie dużo miejsca, ale poza nią jest go w Jakuszycach wystarczająco wiele, by wszystko odbyło sie jak należy. W Jakuszycach śniegu jest wystarczająco dużo, by przygotowywać ponad 80 kilometrów narciarskich tras biegowych, na których biegają i spacerują na nartach codziennie setki ludzi z różnych stron Europy.

Wiele wskazuje na to, że padną dwa rekordy. Na bieg na 25 kilometrów zgłosiła się rekordowa liczba zawodników w historii biegów narciarskich w Polsce – prawie dwa tysiące. W ubiegłym roku było ich – także na 25 km – ponad 1700. Oczywiście to, że się zgłosiło tak wielu, nie oznacza, że tylu wystartuje i dotrze do mety. Ale jest wielka szansa na historyczny rekord. I to podwójny, bo na żaden bieg w Polsce nie zgłosiło się jeszcze tak wiele kobiet – ponad pół tysiąca!