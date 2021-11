W Zgorzelcu katalizatory wciąż mają branie! Wpadł kolejny złodziej

Według ustaleń policjantów działu kryminalnego z KPP w Zgorzelcu, młody mężczyzna w przeciągu 3 tygodni ukradł 10 katalizatorów o łącznej wartości 12 tys. złotych.

Kradzieże katalizatorów to proceder, który dotyka zwłaszcza właścicieli starszych samochodów. Powodem jest stosunkowo łatwy dostęp do tego elementu i jego duża wartość. Złodzieje dopuszczają się tego przestępstwa zarówno w dzień jak i w nocy. Wymontowanie tej części tłumika zajmuje przestępcom kilka minut, a zawarte w nim metale szlachetne sprawiają, że można go szybko sprzedać. Katalizatory nie mają żadnych oznaczeń, przez co są trudne do zidentyfikowania - informuje kom. Agnieszka Goguł, oficer prasowy z KPP Zgorzelec.

18 letniemu złodziejowi grozi do 5 lat więzienia. A czy my, jako mieszkańcy możemy się uchronić przed taką kradzieżą? Niestety jest mało na to sposobów. Najlepszą opcją jest garażowanie pojazdu. Jeśli nie ma takiej możliwości to pozostawienie samochodu na dobrze oświetlonym parkingu.