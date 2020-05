WandalToNieWojownik - wiesz, że nasze miasto cały czas jest niszczone? Zobacz film! [FILM]

Nasza kampania ma przypomnieć, że to my, mieszkańcy, jesteśmy właścicielami miejskiej przestrzeni, infrastruktury, sprzętów i urządzeń, ale też obiektów użyteczności publicznej jak szkoły, ośrodki zdrowia, szpitale, parki, skwery etc. etc. Swastyki i wulgaryzmy, czy mowa nienawiści to wątpliwa ozdoba, która świadczy o nas i buduje opinię o nas wśród odwiedzających, turystów, gości i wpływa na to, jak myślimy sami o sobie. Dlatego NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, REAGUJ, jeśli widzisz, że ktoś niszczy Twoje miasto. Nie trzeba bawić się w bohatera, wystarczy zadzwonić na policję i zgłosić to, co nas niepokoi, co uważamy za szkodę. - tak o najnowszej kampanii pisze Urząd Miasta Zgorzelec.

Sprawa jest słuszna. Każdy z nas chce obracać się w przestrzeni czystej, nowoczesnej i przyjemnej dla oka. Teraz mamy jasny przekaz. Film, który możecie Państwo zobaczyć poniżej, idealnie oddaje problem. Zatrzymajcie się i zastanówcie się!