Widoki jak nie z tego świata? Saksonia Szwajcarska poleca się na jesień. To tylko godzina autem od Zgorzelca

Most Bastei (znajdujący się na południe od Drezna) to jedna z najbardziej magicznych budowli w tym regionie. Nic dziwnego, że tłumnie ściągają do niej turyści, żeby podziwiać Łabę oraz pozostałości po zamku Neurathen. Saska Szwajcaria, bo tak bywa tez nazywana stała się turystyczną atrakcją w XIX wieku, a swoją nazwę zawdzięcza Adrianowi Zinggowi, malarzowi, który urodził się i wychował w Szwajcarii.

Dlaczego to miejsce wzbudza taką ciekawość?

Głównie przez piaskowce, które z powodu erozji tworzą rzadko spotykane formy skalne. Most, znajdujący się pomiędzy nimi wygląda, jakby został zawieszony w powietrzu. Początkowo drewniany, później murowany jest jedną z największych atrakcji tego regionu. To, m.in stąd roztacza się malowniczy krajobraz, trochę jak nie z tego świata, gdzie można podziwiać miasteczko Königstein i szczyt Lilienstein z uroczą restauracją.