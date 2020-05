Wiedziałeś o tym? Na Nysie Łużyckiej było miejskie kąpielisko! [ZDJĘCIA]

Przejście graniczne w Zawidowie od jutra otwarte, ale w wybranych godzinach

To bardzo dobra informacja dla pracowników, którzy do tej pory mieli utrudniony dojazd do pracy w Czechach. Od jutra (18.05) przejście graniczne będzie otwarte dla pracowników transgranicznych, ale tylko w wybranych godzinach. Sprawdź, jakie dokumenty trzeba mieć, aby wjechać do ...