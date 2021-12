Wiedzieliście, że w Zgorzelcu jeździły kiedyś tramwaje? Szkoda, że już ich nie ma (GALERIA) Paulina Gadomska

Kiedyś linia tramwajowa łączyła Zgorzelec i Goerlitz. Po niemieckiej stronie Nysy Łużyckiej ten środek transportu nadal funkcjonuje. Na powrót tramwajów do Zgorzelca nie mamy co liczyć. Zobacz je na archiwalnych pocztówkach i zdjęciach jak to wyglądało. Szkoda, że już ich nie ma w naszym mieście.