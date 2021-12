Wielkie gwiazdy i śmietanka towarzyska. W Hotelu pod Orłem w Zgorzelcu brylowali najbardziej znani

O jego historii znajdziemy niewiele wzmianek w Internecie, co dziwi, bo stanowił przecież jedną z niewielu baz noclegowych na "światowym" poziomie i to tuż przy granicy. Został wybudowany w latach 1961-1965 i funkcjonował do 2012 roku, kiedy został sprzedany prywatnemu przedsiębiorcy. Ten zapewniał o unowocześnieniu hotelu i rozbudowie oferty dla gości, ale na obietnicach się skończyło. Budynek nadal stoi pusty.

Dawniej hotel był jedną z wizytówek miasta. Gościli tu, m.in.: Demis Roussos, Michał Bajor, Laura Łącz, Kayah, Krystyna Giżowska, Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze, Krzysztof Krawczyk, Jolanta Kwaśniewska i wiele innych sław z pierwszych stron gazet. Działała tu także restauracja "Kameralna", która oferowała gościom smaczne jedzenie. Wielka sala była wykorzystywana do organizacji imprez okolicznościowych, takich jak: półmetki, studniówki i bale sylwestrowe. W latach 80-tych i 90-tych bawiła się tutaj zgorzelecka elita, a trzygwiazdkowy hotel zapraszał do eleganckich wnętrz. Dziś, jak po wielu obiektach w Zgorzelcu, zostało po nim tylko wspomnienie.