Więzienna rzeczywistość w zakładzie karnym w Zarębie. Tak wygląda codzienność więźniów [ZDJĘCIA] Justyna Orlik

Zakład Karny w Zarębie to więzienie o charakterze półotwartym. Przebywają tu skazani recydywiści penitencjarni oraz odbywający karę po raz pierwszy. Więźniowie mogą korzystać na co dzień z biblioteki, boisk sportowych, przeznaczonych do gry w piłkę siatkową, koszykową i nożną, a także wyodrębnionego terenu rekreacyjnego, który jest wyposażony w przyrządy do ćwiczeń.