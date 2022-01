Wioskowe klimaty blisko Zgorzelca. Co robią ich mieszkańcy, kiedy nikt nie patrzy? Justyna Orlik

Samochodem Google przez wioski blisko Zgorzelca. Wybraliśmy dla Was najlepsze ujęcia, które pokazują mieszkańców w naturalnych i dziwnych sytuacjach. Zobaczcie, jak wyglądają mieściny blisko Zgorzelca i co na co dzień robią tubylcy.