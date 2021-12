Włamali się do PSZOK-u na terenie powiatu zgorzeleckiego. Grozi im 10 lat więzienia

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 30 i 48 lat, którzy włamali się do jednego z punktów selektywnej zbiorki odpadów komunalnych na terenie powiatu zgorzeleckiego. Ich łupem padło kino domowe, piła elektryczna, silnik do piły stołowej oraz przewody miedziane. Wartość strat pokrzywdzeni wycenili na łączną kwotę 2 100 zł. Rabusie usłyszeli już zarzuty. Młodszy z nich dodatkowo odpowie za kierowanie pojazdem pomimo sądowego zakazu. Podejrzanym za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Część utraconego mienia udało się odzyskać.