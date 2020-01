Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Lubaniu oficjalnie otwarty! [ZDJĘCIA]

Dolny Śląsk jest liderem w Polsce jeśli chodzi o liczbę miejscowości, w których możemy zdawać egzamin na prawo jazdy – jest ich aż 14! Mimo to, do tej pory przyszli kierowcy, by zdać egzamin na prawo jazdy, musieli jechać do Jeleniej Góry lub Bolesławca. Teraz mieszkańcy powiatów lubańskiego i zgorzeleckiego będą mogli zrobić to w Lubaniu. Oznacza to przede wszystkim skrócenie czasu na dotarcie by zdać egzamin.

Na potrzeby WORD w Lubaniu zaadoptowano część pomieszczeń w budynku przy ul. Dolnej, wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo oraz zaadaptowano asfaltowe boisko do gry w piłkę ręczną na konieczny plac manewrowy. Od przyszłego tygodnia WORD może już egzaminować przyszłych kierowców.

Podczas dzisiejszego otwarcia obecni byli samorządowcy Lubania oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.