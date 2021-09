"Wojna zgorzelecka" i przypadkowa śmierć 5 mężczyzn. Mijają 24 lata od tragicznych zdarzeń

"Wojna zgorzelecka" i strzały w tył głowy

Do tragedii doszło w nocy na jednej z mniej uczęszczanych dróg. Uzbrojeni napastnicy ostrzelali białego Forda Sierrę. Kierowca zginął przy próbie zawrócenia auta, a pozostałych mężczyzn wywleczono z samochodu i oddano strzały w tył ich głów. Jak się później okazało, nie mieli nic wspólnego z zatargami przemytników, które nazwane zostały "wojną zgorzelecką".

Jak to się zaczęło?

Carrington, czyli Zbigniew M. to postać, której w Zgorzelcu chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Dziś, w wyniku wypadku na rowerze, potrafi powiedzieć tylko dwa słowa: "no" i "nie", ale przed laty był bossem lokalnej mafii. Pochodzi z Zawidowa. W latach 90. prowadził firmę transportową, ale przemyt papierosów i spirytusu zza granicy do Polski okazał się bardziej opłacalny. Procederem, jako pierwszy zajmował się tym Jacek B., pseudonim Lelek, z którym Carrington postanowił wejść w spółkę. Ich ludzie szybko nauczyli się przekupywać strażników granicznych i już wkrótce obaj stali za sprowadzaniem tirów pełnych beczek spirytusu z Francji i z Włoch. W Polsce rozrabiany alkohol trafiał do butelek, na których Lelek i Carrington zbili fortunę. Pewnie robiliby to dłużej, gdyby nie kłótnia o to, komu należy się więcej pieniędzy.