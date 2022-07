Wolontariusze poszukiwani! Klekusiowo w Tomaszowie Bolesławieckim potrzebuje rąk do pomocy przy chorych i młodych zwierzętach

Historia Klekusiowa

Klekusiowo to niezwykłe miejsce, którego początki sięgają 2010 roku- wtedy pan Mieczysław i pani Ania zapragnęli stworzyć bocianie gniazdo. W 2011 roku pojawiła się pierwsza para tych pięknych ptaków- Klekuś i Klekotka. To właśnie od głównego lokatora powstała nazwa Klekusiowo, która z czasem określała Ośrodek Rehabilitacyjny dla Dzikich Zwierząt, który powstał w 2015 roku. Małżeństwo oddaje całe serce zwierzętom, które do nich trafiają. Udało się stworzyć w ośrodku gabinet weterynaryjny- to jedyny gabinet w Polsce, który działa na rzecz takiego ośrodka i należy do ośrodka, a nie do osoby prywatnej.

W ośrodku żyją nie tylko bociany i nie tylko bociany uzyskują pomoc. Pod skrzydła Klekusiowa trafiają też koty, szopy, sarny, kaczki i inne zwierzaki.