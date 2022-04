"Wpuśćcie nas do pracy! Wpuście nas do domu!". Dwa lata temu mieszkańcy Zgorzelca i Goerlitz wyszli na ulice Paulina Gadomska

"Wpuśćcie nas do pracy! Wpuśćcie nas do domu!" Kilkaset osób po obu stronach Nysy Łużyckiej w Europamieście Goerlitz- Zgorzelec dała wyraz ludzkich tragedii podczas protestu. Do 27 marca 2020 roku granica była tylko umowna, a ludzie toczyli życie zawodowe i rodzinne po jednej i drugiej stronie Nysy Łużyckiej, traktując dwa miasta jak jeden organizm. Czara goryczy i bezsilności przelała się 24 kwietnia 2020 roku. Pamiętacie te wydarzenia?