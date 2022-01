Wspólny czas z babcią i dziadkiem? Wnuku, zaproś ich do muzeum w Goerlitz obok Zgorzelca

Nie ma lepszego prezentu niż ciekawe, wspólne spędzenie czasu. Dlatego zachęcamy wnuki, aby z okazji Dnia Babci i Dziadka zabrali dziadków do muzeów. Historia Goerlitz, Górnych Łużyc i Śląska, rzemiosło i sztuka, życie codzienne i nauka w dawnych czasach oraz przyroda w naszym regionie nad Nysą – to tylko niektóre tematy, które

podczas zwiedzania mogą was porwać w ciekawą podróż.

Więcej informacji o poszczególnych wystawach można znaleźć na stronach internetowych muzeów.

Koronawirus- zasady wizyt w muzeach

W instytucjach kulturalnych w Saksonii obowiązuje zasada 2G, co oznacza, że wstęp mają zaszczepieni i ozdrowieńcy. Obowiązkowa jest także maska FFP2. Dzieci do lat sześciu są z tego obowiązku zwolnione, natomiast u młodzieży do 16 lat wystarczy maska medyczna.

Jak czynne są muzea w niedzielę: