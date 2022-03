Wycieczki rowerowe do 34 km od Zgorzelca. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 2 - 3 kwietnia?

Ścieżki rowerowe w okolicy Zgorzelca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 34 km od Zgorzelca, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 02 kwietnia w Zgorzelcu ma być 6°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 03 kwietnia w Zgorzelcu ma być 6°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%.

🚲 Trasa rowerowa: Z Bogatyni do styku trzech granic

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,4 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 35 min.

Przewyższenia: 125 m

Suma podjazdów: 441 m

Suma zjazdów: 443 m

Plantmar poleca trasę rowerzystom ze Zgorzelca

drogi w większości asfaltowe, jedyna gruntowa prowadzi z Vaclavic do Opolna-Zdroju. Dwa trudniejsze podjazdy: do Jasnej Góry i wyjazd z Hradka n. Nisou. Po drodze zamek Grabstejn. Trasę można wydłużyć od drogi do Uhelnej podążając po czeskiej stronie trasą rowerową nr 3039 wzdłuż szczytów Przedgórza Izerskiego do Hermanic (18 km).

Nawiguj