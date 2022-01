Wycieczki rowerowe do 34 km od Zgorzelca. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 29 - 30 stycznia?

Rowerem w pobliżu Zgorzelca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 34 km od Zgorzelca, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 29 stycznia w Zgorzelcu ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 100%. W niedzielę 30 stycznia w Zgorzelcu ma być 7°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Zachodnia granica Polski

Stopień trudności: 1

Dystans: 645,1 km

Czas trwania wyprawy: 129 godz. i 42 min.

Przewyższenia: 770 m

Suma podjazdów: 1 210 m

Suma zjazdów: 1 966 m

Trasę rowerową mieszkańcom Zgorzelca poleca Maciejkicior87

Trasa przebiega po stronie niemieckiej. Głównie wzdłuż wałów Odry. Po równej, asfaltowej drodze rowerowej.

Nawiguj