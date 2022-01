Wycieczki rowerowe do 66 km od Zgorzelca. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 22 - 23 stycznia?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Zgorzelca

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 66 km od Zgorzelca, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz w drogę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 22 stycznia w Zgorzelcu ma być nan°C. Nie powinno padać. W niedzielę 23 stycznia w Zgorzelcu ma być nan°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Z Malej Skały na Ještěd rowerem

Stopień trudności: 2

Dystans: 62,22 km

Czas trwania wyprawy: 7 godz. i 13 min.

Przewyższenia: 740 m

Suma podjazdów: 1 614 m

Suma zjazdów: 1 616 m

Trasę rowerową mieszkańcom Zgorzelca poleca Januszek_44

W trzecim dniu pobytu w Małej Skale , po dwóch dniach jazdy na rowerze , pomysł aby wyruszyć na Jested wydawał się dość karkołomny . Ale cel był , trzeba było przystąpić do realizacji . Zawsze trasę można było skrócić , ale widok zbliżającego się szczytu zrobił swoje , magia tego miejsca doprowadziła mnie na szczyt . Są wakacje więc zwiedzających sporo . Tym bardziej ,że całkiem blisko szczytu można dotrzeć samochodem .

Trasa dość trudna ,ale do pokonania . coraz więcej więcej na trasie elektryków , ma wrażenie ,że więcej niż zwykłych rowerów . Pod drodze można coś zjeść , ale polecam inne miejsca niż sam szczyt . Trafiłem na dobrą widoczność , a to się niezbyt często tu zdarza .

