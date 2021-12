Wymachiwał siekierą i nożem. Groził sąsiadom i policjantom. Mieszkaniec Lubania został zatrzymany

Lubański patrol policji wezwali sąsiedzi 25-latka, który groził im nożem oraz siekierą. Mówił, że ich pozabija. Gdy mundurowi przyjechali na miejsce zdarzenia, zachowanie mężczyzny wciąż było agresywne.

Przybyli na miejsce interwencji policjanci, zostali podejrzanego trzymającego w ręku siekierę. 25- latek biorąc nią zamach groził policjantom zabójstwem. Groźby wydawały się realne tym bardziej, że zachowanie mężczyzny po kilkukrotnym wezwaniu go do odrzucenia przedmiotu nie przyniosło oczekiwanego skutku. Na miejsce skierowany został dodatkowy patrol policji - relacjonuje asp.szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń, oficer prasowy KPP w Lubaniu.

Ostatecznie agresywny mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Na podstawie zebranych dowodów policjanci zwrócili się do prokuratury z wnioskiem o zastosowanie wobec 25- latka tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zadecydował o 3 miesięcznym areszcie.