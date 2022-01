Wymiana sępów w görlitzkim zoo. Część potomstwa odchowanego w Görlitz trafiła już do innych ogrodów zoologicznych

Część potomstwa odchowanego w Görlitz trafiła już do innych ogrodów zoologicznych. Jeden z młodych sępów, cztery lata temu w ramach projektu reintrodukcji, został wypuszczony na wolność w Bułgarii. Inne do niedawna pozostawały w Görlitz.

Podjęto decyzję, iż młoda samica „Ilka” zostanie w Görlitz, w związku z tym zaczęto poszukiwania potencjalnego partnera. Zoo musieli jednak opuścić jej dwaj bracia. Nowe domy dla nich znalazły się dość szybko. Młody sęp numer jeden przeniósł się do Zoo Halle, gdzie zaraz po przybyciu ochrzczono go imieniem Michael. Wraz z tamtejszą samicą Margret stworzyli, miejmy nadzieję, płodną parę. Samiec numer dwa przeprowadził się do Zoo Nordhorn w Dolnej Saksonii, w ramach wymiany nad Nysę przyjechała 13-letnia Isis.