Wyszedł na mróz w klapkach i koszulce. W lesie odnaleźli go policjanci z Lwówka Śląskiego (ZDJĘCIA)

W trakcie gdy strażacy oraz policjanci przeszukali ponad 100 hektarów terenu policjanci kryminalni trafili na trop zaginionego. Jeden z mieszkańców widział go w chwili zaginięcia oraz wskazał kierunek, w którym mężczyzna się oddalił. Grupa policjantów z KP Gryfów ruszyła w kierunku gór w stronę Świeradowa Zdroju gdzie w pewnym momencie na szlaku, na śniegu odnalazła ślady obuwia.

Około 23.30 64-latek został odnaleziony w środku lasu. Był wyziębiony i zdezorientowany. Natychmiast został zaopatrzony zestawem do hipotermii z wyposażenia grupy i sprowadzony do miejscowości gdzie przekazano go ratownikom pogotowia ratunkowego. Były to ostatnie chwile na uratowanie jego życia. W terenie temperatura spadła poniżej zera i ponownie zaczął padać śnieg.