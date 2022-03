X edycja biegu pamięci Żołnierzy Wyklętych w Bogatyni [ZDJĘCIA]

Bieg zorganizowany był na trzech dystansach: 400 m, 1963 m i 3926 m. Pierwsi do rywalizacji sportowej stanęli najmłodsi zawodnicy, którzy w „Biegu Małego Wilczka” mieli do pokonania 400 metrową trasę. Na mecie, na wszystkich uczestników biegu, z medalami czekali: burmistrz Wojciech Dobrołowicz, Zastępca Burmistrza ds. Społecznych Aleksandra Ratajczak i dyrektor OSiR Adam Ignatowicz. W tym czasie do rywalizacji szykowali się dorośli, którzy mieli do wyboru dwa dystanse: 1963 m – dystans symboliczny, nawiązujący do daty śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego, a także dystans dwa razy dłuższy – 3926 m. Oba biegi cieszyły się dużym zainteresowaniem, a zawodnicy poza rywalizacją sportową, pamiętali również o patriotycznych emblematach: koszulkach i flagach, które towarzyszyły im podczas biegu.

Zwycięzcami bogatyńskiego biegu głównego (3926 m) zostali:

kobiety:

1. Edyta Chmura-Cichosz

2. Beata Olkiewicz

3. Anna Choja