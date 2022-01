Przed nami kolejny długi weekend. Jeśli tylko obostrzenia związane z epidemią koronawirusa na to pozwalają, warto odwiedzić Oybin. To malownicze miasteczko położone w Niemczech, niedaleko granicy z Polską. Na szczycie góry znajdują się piękne ruiny klasztoru i zamku, które warto zobaczyć. Do miasteczka dojeżdża również kolejka wąskotorowa, a na miejscu znajduje się zabytkowy dworzec. Warto odwiedzić to miejsce!