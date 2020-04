Zamek Czocha- osobliwa atrakcja turystyczna na mapie Dolnego Śląska [ZDJĘCIA]

Zamek Czocha, nazywany również polską filią Hogwartu to wyjątkowe miejsce skupiające setki tysięcy turystów rocznie. To nie przypadek, że ta średniowieczna twierdza cieszy się taką popularnością, gdyż jako zabytek jest pionierem na polskim rynku, co potwierdzają liczne nagrody, jak choćby ta ostatnia Certyfikat - Najlepszy Produkt Turystyczny 2019 r. To wyróżnienie przyznawane jest przez Polską Organizację Turystyczną. Zamek znalazł się również na prestiżowej liście 7 Nowych Cudów Polski. Cuda są wybierane przez popularnonaukowy miesięcznik National Geographic Polska.

Co ciekawe, wśród turystów z całego świata, znajdują się poszukiwacze tajemnic, tych odkrytych i tych, które rozpalają wyobraźnię. Fascynująca architektura, tajne przejścia wiodące między komnatami, podziemia, wiele zagadkowych planów to raj nie tylko dla historyków, analityków, pasjonatów, ale także artystów, reżyserów czy poetów. Gmach zainspirował wielu, o czym świadczą licznie napisane książki na temat zamku lub z zamkiem w tle. Mnożące się artykuły, reportaże, felietony, powieści, literatura faktu to ogólnodostępne teksty kultury. Zaraz obok wartości pisanych znajdują się dzieła wizualne. Zamek i jego wnętrze widnieje na wielu fotografiach, pocztówkach, obrazach, jego bryłę i skalne zbocze upodobali sobie również rzeźbiarze, tworząc ciekawe rzeźby i reliefy.

Niewątpliwie jednak Czocha daje się zapamiętać dzięki kinematografii. To w zamkowych murach rozgrywały się akcje filmów: „Gdzie jest generał”, „Wiedźmin”, „Dwa światy”, „Święta wojna”, „Tajemnica Twierdzy Szyfrów”, „Marion – królowa złodziei”, „Legenda”, „Dywersant” czy „Sensacje XX Wieku”. Kolejną formą sztuki filmowej połączoną z utworem muzycznym jest teledysk, a i tych nie brakuje w medialnym dorobku zamku. Reżyserzy klipów chętnie korzystają z uroku tajemniczego zamczyska i w ten sposób rozsławiają go nawet w odległej Japonii.

Możliwości zamku są niemal nieograniczone, o czym świadczą liczne festiwale, przyciągające prawdziwe tłumy. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Festiwal „Zbrodnia i Zamek” to prawdziwa gratka dla miłośników kryminałów. „Dni Rzemiosła” pokazują jak wielkim dziedzictwem jest kultura słowiańska. „Husycka Zawierucha” to wehikuł czasu do średniowiecznych realiów. „Twierdza Smaków”, czyli uczta historyczna, serwuje potrawy charakterystyczne na przestrzeni wieków. Festiwal „Bohaterowie i księżniczki” to eksplozja wyobraźni, gdzie zaczarowane postacie przenoszą gości w baśniową krainę cudów. „Festiwal Pirotechniki Filmowej” to pełna emocji, efektów specjalnych i pirotechnicznych impreza, łącząca film, muzykę i historię.

W zamkowym kalendarzu znajdzie się miejsce na takie imprezy jak „Strefa Militarna”, „Biesiada Piwna”, „NieWinne historie”, „Piknik Średniowieczny”, „Tajny Zamek Czocha”, „Warsztaty Zielarskie” i wiele innych. Każde wydarzenie okraszone jest artystycznymi wstawkami, degustacjami, odpowiednim wystrojem i dopasowaną narracją.

Zamkowy kalendarz wypełniają również imprezy firmowe w unikatowych salach konferencyjno - bankietowych, wesela, uroczystości, ale także bale: miodny, karnawałowy, andrzejkowy i sylwestrowy. Zamek przyjazny jest również dla szkół. Wycieczki mogą skorzystać z warsztatów magicznych oraz żywych lekcji historii. W okresie letnim organizowane są również grille na średniowiecznej werandzie. Wizytówką zamku są Nocne Zwiedzania. To właśnie wtedy średniowieczna twierdza zmienia się w tajemnicze zamczysko okupowane przez duchy jej przodków. W towarzystwie przewodników, turyści przez trzy godziny przemieszczają się po zamku naszpikowanym odpowiednimi atrakcjami. I tak, możemy być w centrum wojennych szturmów, uczestniczyć w krwawych bojach średniowiecznych rycerzy. Niekiedy poczuć zimny powiew gości zza światów, a także uczestniczyć w prawdziwym teatrze ognia oraz pokazach pirotechnicznych. Oczywiście – na co dzień do dyspozycji turystów są przewodnicy mówiący w języku polskim, angielskim i niemieckim. Po zwiedzaniu goście mogą udać się do zamkowej restauracji „Uczta”, pełnej lokalnych specjałów kuchni staropolskiej. Dla koneserów smaków ważnym punktem będzie zacna zupa grzybowa, która została okrzyknięta „Dziedzictwem Kulinarnym”. Zaraz obok strefy SPA znajduje się urocza kawiarnia z pysznymi ciastami, lodami i aromatyczną kawą.

Zamek Czocha to również hotel ze 125 miejscami noclegowymi w 50 pokojach, również tematycznych. Malownicza okolica zachęca do leśnych wędrówek. Zamek otoczony jest rzeką Kwisą, przez co o każdej porze roku wygląda fenomenalnie. W bezpośredniej okolicy znajduje się jezioro Leśniańskie, na którym odbywają się rejsy statkiem wycieczkowym. Jezioro to także wspaniałe miejsce zachęcające do uprawiania sportów wodnych. Liczne szlaki turystyczne i trasy rowerowe to niekończąca się przygoda wśród pięknej przyrody podgórza izerskiego, które naszpikowane jest licznymi zabytkami, w tym ruinami zamków.

Na terenie Zamku znajduje się Multimedialna Sala Tortur, Muzeum Przedzamcza, Gabinet Osobliwości oraz Pokój Zagadek. Wszystko to otoczone jest dziedzińcami porośniętymi kwiatami, skalnymi mostami oraz głęboką fosą. .

