Zamek Gryf. Historyczna perełka na mapie Dolnego Śląska wciąż niezbadana

Zamek Gryf w Proszówce to miejsce tajemnicze i nigdy nie zbadane. Od czasu do czasu odbywały się tutaj spacery z przewodnikiem trwające kilkadziesiąt minut, podczas których uczestnicy poznawali historię tego miejsca. Na chwilę obecną miejsce to jest zamknięte dla turystów, a na teren ruin warowni wkroczyli archeolodzy i historycy, aby bliżej przyjrzeć się sekretom zamku.