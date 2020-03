Zamknięte granice dla pracujących na pograniczu!

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministerstwa Zdrowia z 24 marca 2020 r. wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co dzień w drugim kraju i do tej pory przekraczały granicę regularnie.

Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były objęte 14-dniową kwarantanną. Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy.

Począwszy od 27 marca 2020 r. (piątek, godz. 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień pracujące w państwie sąsiednim.

Również od 27 marca osoby przekraczające granicę PL będą mogły zgłosić się do właściwego inspektora sanitarnego o wydanie zaświadczenia o odbywaniu kwarantanny (na potrzeby pracodawcy).

Naruszenie obowiązku kwarantanny podlega karze finansowej do 30 000 zł.

Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP.

Powyższa informacja ma charakter ogólny. Wkrótce pojawią się szczegółowe wytyczne.