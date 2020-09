Zapisz dziecko na zajęcia dodatkowe w zgorzeleckim Domu Kultury. Jest ich sporo!

Przedłużono zamknięcie granic. Jutro protesty transgranicznych pracowników

Minister Mariusz Kamiński podpisał nowelizację rozporządzenia dotyczącego kontroli granic wewnętrznych. Oznacza to, że do 13 maja granice pozostają zamknięte, a pracownicy transgraniczni nadal nie mogą swobodnie przemieszczać się do i z pracy. Zapowiadają kolejny spacer niezadowo...