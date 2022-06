Żar z nieba im nie straszny! Mieszkańcy Zgorzelca znów pobiegli 5 km w Parku Nadnyskim Paulina Gadomska

Ostatnia sobota była wyjątkowo upalna. To nie był jednak powód dla mieszkańców Zgorzelca oraz miłośników porannej aktywności fizycznej, aby zrezygnować z udziału w cotygodniowym parkrunie. W soboty o godz. 9.00 do Parku Nadnyskiego przychodzą stali bywalcy, ale i nowe osoby. To super pomysł, aby poznać nowych ludzi i zacząć dobrze weekend.