Zatrzymali po pościgu naćpanego kierowcę [ZDJĘCIA]

Policjanci ze zgorzeleckiej drogówki podczas służby na terenie gminy Pieńsk próbowali zatrzymać do kontroli drogowej pojazd marki kia. Kierujący jednak pomimo wydawanych mu sygnałów świetlnych i dźwiękowych do zatrzymania pojazdu, przyśpieszył i kontynuował jazdę łamiąc szereg przepisów ruchu drogowego. Po chwili zjechał w polną drogę, gdzie stracił panowanie nad pojazdem i ugrzązł w błocie.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 37-latek nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Z uwagi na zachowanie kierującego zbadano go testerem narkotykowym, który wykazał, że mężczyzna jest pod wpływem środków psychotropowych. Dodatkowo przy mężczyźnie policjanci zabezpieczyli dwa woreczki z zapięciem strunowym w których znajdowała się metamfetamina.

37-latek trafił do zgorzeleckiej komendy, oprócz zarzutów za kierowanie pojazdem bez uprawnień i posiadanie środków psychotropowych został rozliczony do licznych kradzieży paliwa oraz telefonu i alkoholu. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.