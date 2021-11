Zatrzymano aż 32 tony nielegalnych odpadów na A4 w Jędrzychowicach [ZDJĘCIA]

Zgorzeleccy funkcjonariusze Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu podczas rutynowych kontroli na autostradzie A4 w Jędrzychowicach wykryli dwa nielegalne przywozy odpadów do Polski. 32 tony używanej odzieży i obuwia miały wjechać do naszego kraju. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska uznał oba przewozy za nielegalne.

Najpierw 16 ton nielegalnej, używanej odzieży miało wjechać przez granicę w Jędrzychowicach ze Szwajcarii.