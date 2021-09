W Żarskiej Wsi zatrzymani obywatele Ukrainy

Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Ludwigsdorfie skierowali w Żarskiej Wsi do kontroli jadący do Niemiec samochód osobowy. Autem tym podróżowało trzech obywateli Ukrainy. Kontrola legalności ich pobytu w Polsce wykazała, że Ukraińcy nie zamierzali realizować deklarowanego celu wjazdu do Polski, tylko udawali się do pracy w Holandii. Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali kolejnego Ukraińca, który złamał zasady wjazdu i pobytu. Cudzoziemiec posiadał wizę z prawem do pracy w Polsce, jednak bezpośrednio po przekroczeniu granicy z Ukrainą udawał się do Belgii. Oświadczył, że polska wiza była mu jedynie potrzebna do wjazdu do strefy Schengen, by następnie dostać się do Belgii w celach zarobkowych. Komendant PSG w Zgorzelcu, wydał decyzje o zobowiązaniu cudzoziemców do powrotu i orzekł o zakazie ponownego wjazdu do Polski oraz państwa Schengen przez okres 6 miesięcy. Dodatkowo wiza posiadana przez Ukraińca została unieważniona.