Zawidów nie jest najlepszą reklamą dla Polski... Okiem Google Street View wygląda jak ghost town

Zawidów to niewielkie miasto, w którym zamieszkuje 4180 mieszkańców. Już w 1255 roku otrzymał prawa miejskie, a w 1397 roku została tu otwarta pierwsza szkoła. Miasto słynęło w okolicy jako centrum tkactwa i to tutaj urodził się rzemieślnik i znany filozof: Jakub Böhme.W 1950 roku działała tu z powodzeniem fabryka maszyn i przemysłu wełnianego. w 2006 roku miasto otrzymało prestiżowy tytuł „Gmina Fair Play”, a w ostatnich latach przeżywa metamorfozę. Odrestaurowano m.in. rynek. Mimo to niektóre budynki nadal są w ruinie, a inne od lat czekają aż ktoś je odrestauruje. Zobacz na zdjęciach!