Zbieramy nakrętki dla Natalii. Przyłącz się do akcji dla mieszkanki Węglińca!

Dwa lata temu życie Natalii całkowicie się zmieniło. Uległa poważnemu wypadkowi drogowemu. A to jej historia:

Dziesięć, może piętnaście kilometrów… Tylko tyle zabrakło, aby Natalia szczęśliwie dotarła do domu. Los chciał jednak inaczej. W lutym 2019 roku, gdy dziewczyna wracała samochodem od swojego chłopaka, doszło do nieszczęśliwego wypadku. Samochód Natalii kilka razy koziołkował. Po wyłamaniu się fotela, dziewczynę zaczął dusić zapięty pas, na szczęście jeden ze świadków wypadku szybko udzielił Natalii pomocy. Trafia do szpitala, wprowadzają ją w śpiączkę. Lekarze dają 5% szans na przeżycie. Po ponad 3 miesiącach zostaje wybudzona, i jak mówią TO CUD, odzyskuje świadomość. Niestety, wskutek wypadku doszło do rozległych obrażeń - rozlanego urazu mózgu, uszkodzenia rdzenia kręgowego, kręgosłupa i kręgów szyjnych, porażenia czterokończynowego wiotkiego i ostrej niewydolności oddechowej. Przez rok pozostaje pod maszyną wspomagającą oddychanie poprzez rurkę tracheotomijną. Po usunięciu jej okazuje się że Natalia nie może mówić, walczy jednak dalej, ćwiczy za wszelką cenę. Z pomocą logopedów zaczyna mówić choć jest jej bardzo ciężko.

Przeszła skomplikowaną operację. Jej kręgosłup i ręka są ustabilizowane specjalnymi szynami.

Po 3 tygodniach rehabilitacji były już pierwsze pozytywne efekty. Natalia odzyskała czucie w całym ciele, a to oznaczało, że może wrócić do pełnej sprawności. To dodało jej skrzydeł, utwierdziło w przekonaniu, że jest o co walczyć, że to nie koniec, a początek nowego życia.