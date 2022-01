Silnie zacznie wiać o północy i będzie tak do jutra (28.01) do godz. 14.00. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.

Uważajcie na siebie! Warto zabezpieczyć też rzeczy wolnostojące na balkonie, działkach i ogrodach.