Ze Zgorzelca nad polskie morze 2022 r. Sprawdzamy czym, w ile i za ile dojedziemy. Lepiej pociągiem, czy autobusem? [LIPIEC 2022] Justyna Orlik

Kierunek: ZGORZELEC - KOŁOBRZEG Odjazd z przystanku Zgorzelec Miasto o godz. 13.02. Pociąg w Kołobrzegu o godzinie 21.18 z przesiadką we Wrocławiu i Poznaniu. Czas podróży: 8 godz. 16 min. Średnia cena biletu za całą podróż w 2 klasie to koszt 120 zł Więcej informacji:

Polskie morze ma swoje uroki i to zdecydowanie jeden z najczęstszych celów podróży. Kochamy Bałtyk i trudno się dziwić, bo kto z nas nie lubi pluskać się w wodzie i wygrzewać na piasku? Sprawdziliśmy, czym można dojechać do popularnych kurortów i ile czasu na to potrzebujemy. Zobaczcie, ile czasu potrzebujemy i gdzie najtaniej w 2022 r.