Zginął na miejscu. Miał zakaz prowadzenia pojazdów [ZDJĘCIA]

Na miejscu pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu pracowali policjanci w tym technik kryminalistyki oraz biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków.

- Jak wynika ze wstępnych ustaleń 50-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego, który posiadał dożywotni zakaz kierowania pojazdami, jadąc pojazdem marki Toyota, nie dostosował prędkości do warunków drogowych w wyniku czego przejechał przez rondo, przebił barierę ochronną i wjechał do rowu. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń kierowca poniósł śmierć na miejscu. Pasażer, 37-letni mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego, został zabrany przez Zespół Pogotowia Ratunkowego do szpitala- informuje podkom. Agnieszka Goguł ze zgorzeleckiej komendy.

Policja apeluje o ostrożność. Noga z gazu!