Zgorzelec i okolice- tyle tutaj pięknych miejsc. Wybierz się na spacer! Oto nasze propozycje

Blisko 2 km różnego rodzaju ścieżek, drewniane kładki nad rzeką i urządzenia do ćwiczeń wkomponowane w naturalne otoczenie czekają na Zalewie Czerwona Woda na miłośników aktywnego wypoczynku. Trasy do biegów, jazdy i marszu wytyczone na obu brzegach rzeki Czerwona Woda łączą dwie drewniane kładki przerzucone nad rzeką na dwóch krańcach pętli, a urządzenia do ćwiczeń rozstawione w kilku punktach pozwalają nawet na intensywny trening i to nawet po zmierzchu, bo teren jest dobrze oświetlony. Drewniane konstrukcje mostków i przedepty z bali oraz usytuowany nad wyrobiskiem kamieniołomu punkt widokowy podkreślają walory krajobrazowe tego miejsca.

UM Zgorzelec