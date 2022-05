Zgorzelec i okolice: Wieś tańczy i śpiewa? Niektórych zdjęć nie da się "odzobaczyć"! Justyna Orlik

Byliście w Porajowie albo Sieniawce? A może w Starym Węglińcu? Dzięki kamerze Google jest taka możliwość! Aplikacja powstała, żeby ułatwić życie tym, którzy chcą poznać dokładną lokalizację różnych miejsc dzięki obrazom. Nie da się jednak uniknąć fotografowania otoczenia bez ludzi, a to sprawia, że można znaleźć w Internecie różne "kwiatki" i mieszkańców miejscowości w nietypowych sytuacjach. Zobaczcie, co przygotowaliśmy dla was tym razem!