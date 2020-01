Tym samym w pełni przejezdne stały się także przylegające do ronda ulice. Ta istotna zmiana z pewnością przyczyni się do upłynnienia ruchu w całym mieście, gdyż kierowcy nie muszą już korzystać z objazdów, które obowiązywały od wiosny poprzedniego roku. Prosimy jednak o ostrożną jazdę i stosowanie się do obowiązującego oznakowania.