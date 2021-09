Zgorzelec po wojnie. Gdzie działał pierwszy szpital i gdzie zorganizowano hucznego sylwestra?

Do powojennego Zgorzelca przyjeżdżali zwyczajni ludzie i specjaliści, przesiedleńcy ze wschodniej części dawnej Polski oraz byli robotnicy w obozach pracy przymusowej. Zajmowano domy po Niemcach, adaptowano budynki na szkoły, szpital i restauracje. Próbowano odnaleźć się w nowej i trudnej rzeczywistości.

Pierwsza placówka medyczna w Zgorzelcu powstała przy ul. Nadbrzeżnej. Doktor Gliński tak wspomina, na łamach książki "Mój Zgorzelec" jej początki:

Poszukując obiektu na szpital obszedłem całe, długie na kilka kilometrów miasto. Na północnym jego krańcu znajdował się budynek po domu dziecka, który - z braku lepszego - nadawał się do tego celu. Ale był on zniszczony. Stał na uboczu nad Nysą, a naprzeciw niego była kładka dla pieszych na drugą stronę rzeki. Niemcy w ostatniej chwili przed wycofaniem się wysadzili kładkę w powietrze. Wybuch wybił szyby w domu dziecka i rozerwał spojenia dachówek. Ale budynek miał własną kuchnię i centralne ogrzewanie. A było to ważne dla organizowanego szpitala.