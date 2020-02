Zgorzelec: Polska Noc Kabaretowa 2020 w obiektywie Jana Jędrzejczaka! [GALERIA]

Co to były za czasy! Pamiętasz Hotel pod Orłem i Kameralną? [GALERIA]

Hotel pod Orłem to jeden z najbardziej rozpoznawalnych budynków w przygranicznym Zgorzelcu. Kiedyś przyjeżdżali tutaj ludzie z całej Polski, a w hotelowej restauracji "Kameralna" odbywały się najlepsze zabawy sylwestrowe. Teraz budynek jest zamknięty na cztery spusty. Wróćmy do c...