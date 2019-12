Zgorzelec: Tak minął nam rok 2019! Fotograficzne podsumowanie [GALERIA]

Na co dzień możemy nie zauważyć jak wiele dzieje się w Zgorzelcu i jego najbliższej okolicy. Minione 12 miesięcy obfitowały w wiele wydarzeń sportowych, kulturalnych czy rozrywkowych. W ostatnie dni mijającego roku przygotowaliśmy dla Was galerię zdjęć podsumowującą rok 2019. Pamiętacie te wydarzenia? I to nie są wszystkie!

FLESZ: bezpieczeństwo w Sylwestra Wideo