Zgorzelec: Widzieliście przelot dziwnych świateł na niebie? Wiemy, co to jest! [WIDEO]

Przejrzyste, wieczorne niebo zachęcało w niedzielę do obserwacji ciał niebieski. Po godzinie 18 można było zaobserwować przelot wielu świateł, oddalonych od siebie w regularnej odległości. Tym razem mamy pewności, że nie były to niezidentyfikowane obiekty latające. Czym więc były te światła?

Był to przelot systemu telekomunikacyjnego Starlink należącego do firmy SpaceX. Obecnie na orbicie Ziemi znajduje się niemal 120 satelitów. Docelowo, firma należąca do Elona Muska zamierza umieścić na orbicie 40 tys. satelitów. Rozwój ich sieci ma pomóc m.in. w dostępie do Internetu ludziom na całym świecie. Umieszczenie jednak takiej ilości urządzeń spotyka się ze sprzeciwem astronomów. Według ich oceny może to poważnie zakłócić możliwość śledzenia ciał niebieskich.

Jeśli jednak chcecie załapać się na "pociąg" świateł składający się z grupy satelitów Starlink patrzcie uważnie w niebo. W tym roku przelatywały nad naszym krajem również w maju. Więcej na ten temat możecie przeczytać na stronie SpaceX