Zgorzeleccy "Bonnie i Clyde" w rękach policji. Para okradła hotel w Lubaniu, w którym nocowali.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu, mundurowi otrzymali zgłoszenie o kradzieży i włamaniu do pomieszczeń mieszkalnych w jednym z domów gościnnych na terenie powiatu. Złodziej oprócz gotówki, ukradł także biżuterię oraz dokumentację firmową hotelu. Natychmiast do sprawy włączyli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego lubańskiej jednostki, którzy ustalili okoliczności towarzyszące temu zdarzeniu.

Okazało się, ze para gości hotelowych pod osłoną nocy, po wejściu przez niezabezpieczone drzwi garażowe do budynku, udała się do pomieszczeń mieszkalnych właściciela, a następnie z jednego z pomieszczeń ukradli sejf wraz z zawartością gotówki, złotą biżuterię oraz segregator z dokumentacją firmową. Wychodząc z budynku przez garaż ukradli jeszcze kosiarkę spalinową. Łącznie wartość skradzionego mienia oszacowano na kwotę około 32 tysięcy złotych - wyjaśnia asp.szt. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń, oficer prasowy KPP w Lubaniu.

W trakcie wykonywanych czynności operacyjnych mundurowi ustalili, że osoby podejrzane mogą przebywać w hotelu na terenie powiatu zgorzeleckiego. Kryminalni udali się we wskazany adres, gdzie zatrzymali 45-letnią kobietę i jej młodszego partnera, mieszkańców powiatu zgorzeleckiego. Podczas sprawdzenia osób jak i pomieszczeń, w których przebywali zatrzymani, policjanci ujawnili część pieniędzy, umowę sprzedaży skradzionej wcześniej kosiarki spalinowej oraz wiele innych dokumentów sprzedażowych.

„Bonnie i Clyde” zostali przewiezieni do lubańskiej jednostki policji. Tam zostały im przedstawione zarzuty popełnienia oszustwa, kradzieży mienia, włamania oraz ukrywania dokumentacji, których nie mieli prawa posiadać. Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności, gdyż czynów tych dokonali w warunkach powrotu do przestępstwa.