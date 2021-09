Zgorzelecka drogówka zatrzymała kobietę i dwóch mężczyzn z sądowymi zakazami prowadzenia auta

Minionej doby na terenie powiatu zgorzeleckiego policjanci zatrzymali do kontroli drogowej 3 kierujących, którzy, jak się okazało po sprawdzeniu w policyjnych systemach, posiadali sądowe zakazy kierowania pojazdami. Teraz 23-letnia kobieta oraz 32 i 37-latek za swoje czyny odpowiedzą przed sądem.

Sąd orzeka zakaz kierowania pojazdami, gdy osoba prowadząca pojazd dopuszcza się przestępstwa bądź wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, np. prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu. Gdy osoba pomimo zakazu będzie kierować pojazdem to popełni przestępstwo opisane w art. 244 kodeksu karnego, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Sąd orzeka również obligatoryjnie zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres od 1 roku nawet do lat 15.