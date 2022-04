Zgorzeleckie Amazonki nadal zbierają pieniądze na remont swojej siedziby. Możecie pomóc

- Własnymi rękoma z pomocą młodzieży szkolnej ze szkoły Emilki o profilu budowlanym udało się nam uprzątnąć wewnątrz budynku, Burmistrz zapłacił za wywóz tych kontenerów. Mamy też zielone światło na wywóz betonu i szlaki z dachu, która pierwotnie służyła jako jego ocieplenie. Dzisiaj jest przemoczona i stanowi zagrożenie stąd należy to skuć i wywieść, najpierw trzeba zdjąć i utylizować pape ( częściowo już mamy to zrobione). Mamy firmę , która zajmie się skuciem betonu i wyrzuceniem szlaki, utylizacją reszty papy i posiadamy na to środki własne. Jednak nie mamy pieniędzy na zabezpieczenie dachu przed przeciekaniem oraz na nowe jego pokrycie- informują zgorzeleckie Amazonki.