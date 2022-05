Zjawiskowe skalne miasto 50 km od Zgorzelca. W Jonsdorfie czekają na Ciebie piękne formacje skalne, a z góry Luž zobaczysz trzy kraje

Góry Łużyckie to wspaniała propozycja dla osób, które cenią sobie ciszę, spokój i piękne widoki. Trasy nie są zbyt wymagające i na pewno przypadną do gustu nawet mniej zaprawionym piechurom. Jonsdorfer Felsenstadt, czyli Jonsdorfskie skalne miasto to część rezerwatowa bogata w formacje skalne, które mają swoje nazwy. Znajdziemy wśród nich Skały Zakonnic, Organy, Lwa, Bernardyna i inne ciekawe obiekty, które wizerunkowo oddają swoje nazwy.

PAG

Jonsdorf to niemiecki kurort uzdrowiskowy położony 50 km od Zgorzelca. To miejsce odpowiednie dla osób, które chcą spędzić czas na łonie natury na spacerach, nartach lub sankach, ale i wędrówkach górskich. Proponujemy bardzo urokliwą, 12-kilometrową trasę przez skalne miasto na szczyt góry Luž. To najwyższy szczyt Gór Łużyckich w Sudetach Zachodnich na granicy Czech i Niemiec. Dawna góra wulkaniczna liczy sobie 793 m n.p.m., a na jej szczycie znajduje się wieża widokowa skąd widać całą okolicę. Przy dobrej widoczności można dostrzec Landeskrone w Goerlitz.