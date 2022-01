Złodziej ze Zgorzelca na gościnnych występach w Bolesławcu. Okradał garaże na jednym z osiedli

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu policjanci prowadząc czynności operacyjne ustalili sprawcę włamań do garaży. Mieszkaniec powiatu zgorzeleckiego upatrzył sobie osiedlowe garaże. W październiku, ubiegłego roku, dokonał kradzieży z włamaniem do dwóch pomieszczeń. Jego łupem padły elektronarzędzia, sprzęt wędkarki, paliwo oraz agregaty. Straty wyceniono na ponad 25 tysięcy złotych.

Następnie w grudniu 2021 roku ponownie przyjechał na teren powiatu bolesławieckiego w celach przestępczych. Jednak tym razem skończyło się na usiłowaniach kradzieży z włamaniem do garaży na tym samych osiedlu co wcześniej. 26-latek został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.