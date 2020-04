"Złoty Sen" i Jezioro Złotnickie na archiwalnych fotografiach. Było tam pięknie! [GALERIA]

Bory Dolnośląskie: Nawet o tej porze roku jest tam pięknie! Zobaczcie! [ZDJĘCIA]

Bory Dolnośląskie to piękne i obszerne lasy położone na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Jest to największy w Polsce zwarty kompleks leśny o powierzchni ok. 1650 km² obejmujący rejon od Bolesławca, przez Szprotawę i Świętoszów oraz w kierunku Ruszowa i Węglińca. ...